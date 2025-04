Un giorno in pretura tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi 15 aprile

giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 15 aprileQuesta sera, martedì 15 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.AnticipazioniSi apre con l’ultima parte del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il nuovo appuntamento con il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Sul banco degli imputati siede Raul Calderon, accusato dalla ex compagna, Rina Bussone, di essere il killer che ha sparato nell’estate del 2019. Tpi.it - Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 15 aprile Leggi su Tpi.it Unin: anticipazioni e streaming, 15Questa sera, martedì 152025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Unin, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.AnticipazioniSi apre con l’ultima parte del processo per l’omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il nuovo appuntamento con il programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra. Sul banco degli imputati siede Raul Calderon, accusato dalla ex compagna, Rina Bussone, di essere il killer che ha sparato nell’estate del 2019.

Potrebbe interessarti anche:

Un giorno in pretura: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi, 8 aprile

Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 8 aprile Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere ...

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che ...

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che ...

"Un giorno in pretura", da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e casi. “Un giorno in pretura”, questa sera su Rai 3 il trio diabolico che ha ucciso Laura Ziliani. Ascolti tv ieri 3 dicembre: De Martino da urlo (e da record), 'Belve' e Fagnani in ripresa. Palinsesti Rai 2024/2025, tutte le novità nella conferenza di presentazione. Gianluigi Nuzzi, per tutto luglio, continua con “Quarto grado – Le storie”. Un giorno in pretura, stasera in tv la nuova puntata: La mantide della Brianza. Ne parlano su altre fonti