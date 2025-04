Abruzzo in arrivo vento forte e mareggiate scatta l’allerta meteo

meteorologiche avverse valido anche per l’Abruzzo.A partire dalla mattina di mercoledì 16 aprile e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti forti, fino a burrasca, dai quadranti meridionali. Le raffiche. Chietitoday.it - Abruzzo, in arrivo vento forte e mareggiate: scatta l’allerta meteo Leggi su Chietitoday.it Il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse valido anche per l’.A partire dalla mattina di mercoledì 16 aprile e per le successive 24-36 ore, sono previsti venti forti, fino a burrasca, dai quadranti meridionali. Le raffiche.

Maltempo in arrivo in Abruzzo: attesi temporali e forti raffiche di vento

L'Abruzzo si prepara a fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Il Centro funzionale d'Abruzzo ha comunicato che il Dipartimento della protezione civile nazionale ha emesso un avviso di ...

Maltempo in arrivo nel fine settimana, ma l'Abruzzo non dovrebbe essere interessato

Gran parte dell'Italia sarà interessata dall'arrivo del maltempo nel fine settimana dell'8 e del 9 febbraio. Ma l'Abruzzo non dovrebbe essere interessato dalla perturbazione. In diverse zone la ...

Allerta precipitazioni e vento con maltempo in arrivo dal 10 marzo: le previsioni meteo e le Regioni a rischio

Precipitazioni intense, vento e maltempo su gran parte dell'Italia: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla, 8 le Regioni interessate

