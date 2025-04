Micro telefonini introdotti in carcere arrestati agente della penitenziaria e detenuto

agente della polizia penitenziaria ed un detenuto arrestati in flagranza di reato dalla polizia di Stato e dalla penitenziaria stessa nel carcere di Sant’Anna per l’introduzione non consentita di Micro telefonini nella casa circondariale. Hanno rispettivamente 28 e 42 anni. Come fa sapere la procura di Modena, i due sono indagati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e corruzione aggravata. Secondo quanto emerso da una complessa indagine coordinata dalla procura di Modena e condotta dalla squadra mobile, fra i due vi era un accordo corruttivo: l’agente della penitenziaria introduceva in carcere i telefonini in cambio di denaro. L’inchiesta è stata aperta dopo che il comandante della polizia penitenziaria comunicava il rinvenimento durante una perquisizione all’interno della cella di un detenuto di un telefono cellulare. Ilrestodelcarlino.it - Micro telefonini introdotti in carcere: arrestati agente della penitenziaria e detenuto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 15 aprile 2025 – Unpoliziaed unin flagranza di reato dalla polizia di Stato e dallastessa neldi Sant’Anna per l’introduzione non consentita dinella casa circondariale. Hanno rispettivamente 28 e 42 anni. Come fa sapere la procura di Modena, i due sono indagati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti e corruzione aggravata. Secondo quanto emerso da una complessa indagine coordinata dalla procura di Modena e condotta dalla squadra mobile, fra i due vi era un accordo corruttivo: l’introduceva inin cambio di denaro. L’inchiesta è stata aperta dopo che il comandantepoliziacomunicava il rinvenimento durante una perquisizione all’internocella di undi un telefono cellulare.

