Decreto bollette, sì della Camera alla fiducia: 3 miliardi di aiuti a famiglie e imprese

Sìsul. I voti a favore sono stati 182, i contrari 113, 4 gli astenuti. Ilprevede l’ampliamento del bonus da 200 euro, previsto per gli utenti con reddito fino a 25mila euro; sostegni alle, sia energivore sia Pmi; tutele graduali per i clienti vulnerabili; maggiore trasparenza sulle offerte. Complessivamente si tratta di una misura da circa 3di euro, dei quali 1,6 destinati allee 1,4 alle aziende.FdI: «Il governo unisce ancora una volta responsabilità, coraggio e visione»«Con ilquesto governo dimostra ancora una volta di saper unire responsabilità, coraggio e visione: non si tratta solo di contenere i rincari energetici, ma di disegnare un’Italia più giusta, che protegge chi produce e sostiene chi è in difficolta», ha detto nel corso del suo intervento in Aula il deputato di FdI, Silvio Giovine.