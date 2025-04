Lanazione.it - Firenze, in scena ‘La Notte dei Ponti’ al Goldoni

, 15 aprile 2025 - In occasione dell’80esimo anniversario della Liberazione (1945–2025), La Compagnia delle Seggiole presenta “Ladei Ponti di”, una lettura drammatizzata dedicata alla tragicatra il 3 e il 4 agosto 1944, quando i ponti fiorentini – simboli della città e della sua storia – vennero fatti saltare in aria dalle truppe tedesche in ritirata. Andrà inall’ex Cinemain Via dei Serragli 107il 24 aprile alle ore 21. Uno spettacolo intenso e toccante, che intreccia storia e memoria, per riportare alla luce le voci e le immagini di quei momenti drammatici. A cura di Sabrina Tinalli, con Fabio Baronti, Luca Marras e Sabrina Tinalli. L’allestimento è firmato da Fiammetta Perugi e Vanni Cassori, mentre il video editing è a cura di Andrea Nucci.