Inter Mkhitaryan è pronto al ritiro E’ la stagione più faticosa della mia carriera

Inter, non rinuncia praticamente mai a Henrikh Mkhitaryan. Nonostante l'armeno abbia 36 anni, la sua presenza in campo per i nerazzurri è molto spesso determinante. Tuttavia, il passare degli anni si sta facendo sentire, come affermato dallo stesso centrocampista a Sky Sport alla viglia della delicatissima gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco: "Sono felice di aver raggiunto questo livello perché magari non mi succederà più in carriera. Mi sono rimasti uno o due anni in campo, magari smetterò alla fine di questa stagione, ma sono felicissimo di giocare in questo club. Questa è una delle stagioni più difficili che ho mai affrontato", ha confessato il centrocampista armeno. "A metà aprile stiamo ancora giocando su tre fronti, ma è piacevole giocare ogni tre-quattro giorni per tutti gli obiettivi".

