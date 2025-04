Meloni Ho regalato la Nutella al Re d Inghilterra con il biglietto per quando sarai giù di corda

quando Pietro Ferrero creò la Nutella non si immaginava di certo che un giorno un premier italiano ne regalasse un barattolo al Re d'Inghilterra. L'ho accompagnata con un biglietto, gli ho consigliato "per quando sarai giù di corda , nei giorni di pioggia, mettiti sul divano e mangiala col cucchiaino davanti alla tua serie tv preferita". così Meloni alla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025, in corso a Villa Madama. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Iltempo.it - Meloni: Ho regalato la Nutella al Re d'Inghilterra, con il biglietto “per quando sarai giù di corda” Leggi su Iltempo.it (Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2025 "Pietro Ferrero creò lanon si immaginava di certo che un giorno un premier italiano ne regalasse un barattolo al Re d'. L'ho accompagnata con un, gli ho consigliato "pergiù di, nei giorni di pioggia, mettiti sul divano e mangiala col cucchiaino davanti alla tua serie tv preferita". cosìalla cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2025, in corso a Villa Madama. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

