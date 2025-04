Tg Sport – 15 4 2025

Tg Sport – 15/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Il Napoli risponde all'Inter, 3-0 all'Empoli – Inter, col Bayern Monaco per la semifinale – La Virtus piega Brescia, in testa raggiunta Trapani – Milano Cortina 2026, presentate le torce olimpiche e paralimpiche – Successo a Spello e Assisi per la terza edizione di Sport City Meeting

Tg Sport – 2/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Un Bologna da urlo ipoteca la finale di Coppa Italia – Milan, per il futuro c’è De Zerbi in pole – La Ferrari vuole rialzarsi nel Gran Premio di ...

Tg Sport – 7/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Roma e Juventus 1-1, Shomurodov risponde a Locatelli – Cade ancora l’Atalanta, pareggi in zona calda – A Suzuka vince Verstappen, Ferrari lontane ...

Tg Sport – 9/4/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: – Inter da sogno, battuto 2-1 il Bayern a Monaco – Lazio e Fiorentina pronte per i quarti di finale europei – Berrettini eccezionale, batte Zverev a ...

