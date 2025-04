Arte e potere su Rai 5 il documentario Arte e Propaganda

Il documentario "Arte e Propaganda" debutterà mercoledì 16 aprile 2025 alle 21.15 su Rai 5, come parte del programma Art Night curato da Silvia De Felice. Creato da Eleonora Zamparutti e Piero Muscarà, è una produzione indipendente di Arte.it Originals in collaborazione con Rai Cultura, che esplora come l'arte sia stata utilizzata nel corso della storia per influenzare e plasmare il pensiero delle masse.Il film si basa sulla celebre affermazione di George Orwell: "Tutta l'arte è propaganda", e analizza come le opere d'arte abbiano veicolato ideologie e affermato poteri politici. Attraverso un viaggio storico, il documentario mette in luce l'uso dell'arte come strumento di persuasione e dominio, dall'antichità fino ai giorni nostri.Il racconto si snoda attraverso episodi significativi della storia dell'arte di propaganda, coprendo periodi che vanno dall'Impero Romano ai regimi totalitari del XX secolo, fino alle moderne espressioni di contro-propaganda e arte pubblica.

