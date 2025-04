Ondata di furti a Salerno ripulito un altro locale raffica di colpi nella zona orientale

Ondata di furti a Salerno città. Ieri sera, dopo le 22, è entrato in azione un ladro che ha rubato salumi, bottiglie e liquori, come denunciato anche a mezzo social da Lorenzo Moscariello, titolare di un noto lido a Mercatello, con annessa attività di ristorazione. Lo stesso. Salernotoday.it - Ondata di furti a Salerno: ripulito un altro locale, raffica di colpi nella zona orientale Leggi su Salernotoday.it Non si placa, l'dicittà. Ieri sera, dopo le 22, è entrato in azione un ladro che ha rubato salumi, bottiglie e liquori, come denunciato anche a mezzo social da Lorenzo Moscariello, titolare di un noto lido a Mercatello, con annessa attività di ristorazione. Lo stesso.

Potrebbe interessarti anche:

Furti a Colle Pretara e Coppito: residenti in allarme per ondata di crimini

L'Aquila - Una serie di furti ha recentemente scosso le comunità di Colle Pretara e Coppito, suscitando preoccupazione tra i residenti. In un episodio particolarmente inquietante, una donna, ...

Ladri in azione nelle residenze estive: nuova ondata di furti e intrusioni

TORCHIAROLO – Nuova ondata di furti nelle villette di Lido Cipolla località balneare di competenza del Comune di Torchiarolo sita lungo la litoranea sud di Brindisi. Nei giorni scorsi, per la ...

Ondata di furti nel Pordenonese: rubati gioielli e contanti

Una nuova ondata di furti nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri sono di nuovo entrati in azione nel Pordenonese portandosi via gioielli e contanti. Le segnalazioni sono arrivate da diverse ...

Ondata di furti a Salerno: ripulito un altro locale, raffica di colpi nella zona orientale. Ne parlano su altre fonti

Scrive salernotoday.it: Furti e scippi a Salerno città: le denunce a mezzo social, residenti ed esercenti disperati - Intanto, prosegue anche con l'ondata di furti notturni in città: ignoti, nel week-end., hanno messo a segno l'ennesimo colpo in un ristorante sito in un lido salernitano, in via Clark. Accertamenti in ...

Si apprende da msn.com: Ondata di furti nella zona dell'aeroporto di Salerno: l'appello dei residenti - L'articolo Ondata di furti nella zona dell'aeroporto di Salerno: l'appello dei residenti proviene da OttoPagine.

Segnala zon.it: Ondata di furti tra Torrione e Pastena: nove colpi in pochi giorni, identificati due ladri - Le indagini proseguono per identificare tutti i responsabili e porre fine a questa ondata di criminalità A Salerno si registra un’escalation di furti nelle attività commerciali, con nove colpi messi a ...