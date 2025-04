Quanto vive una tartaruga quali sono le specie più longeve e perché vivono così a lungo

sono tra gli animali più longevi in assoluto e alcune specie, come le tartarughe giganti delle Seychelles o delle Galápagos, possono arrivare a sfiorare i 200 anni di vita. La tartaruga più vecchia di tutte, Jonathan, è nata intorno al 1832 ed è tutt'ora in vita. Leggi su Fanpage.it Le tartarughetra gli animali più longevi in assoluto e alcune, come le tartarughe giganti delle Seychelles o delle Galápagos, posarrivare a sfiorare i 200 anni di vita. Lapiù vecchia di tutte, Jonathan, è nata intorno al 1832 ed è tutt'ora in vita.

Una tartaruga verde ha tentato di nidificare in Calabria: è il primo caso mai segnalato in Italia. MA PERCHÉ LE TARTARUGHE STANNO NIDIFICANDO ANCHE IN LIGURIA?. Cambiamenti climatici: in Calabria è stata avvistata una tartaruga che normalmente vive nei mari tropicali. Tartaruga marina | Animali in via di estinzione |. Tartaruga liuto trovata morta ad Ostia: specie rara nel Mediterraneo e la più grande al mondo. La tartaruga più vecchia del mondo ha compiuto 191 anni (e sta benone). Ne parlano su altre fonti

