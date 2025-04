McTominay e San Gennaro il racconto che fa emozionare i tifosi del Napoli

racconto di McTominay su San Gennaro fa emozionare i tifosi del Napoli: lo scozzese sta diventando sempre più napoletano!Scott McTominay ha rivelato tanto di sé nel corso della sua lunga intervista per il format social della Lega Serie A “Made in Italy”. Lo scozzese non ha nascosto tutto il suo amore per la gente di Napoli, affermando anche di sognare di regalare a loro lo Scudetto. McTominay ha raccontato, nel corso dell’intervento, tutto il suo prima impatto con la città di Napoli, un luogo che lo ha sorpreso e affascinato davvero fin da subito.McTominay e San Gennaro: retroscena imperdibileMolto interessante, in particolare, un passaggio dell’intervista in cui racconta i suoi primissimi giorni a Napoli, coincisi con la festività di San Gennaro:“Quando sono arrivato per la prima volta era un giorno importante, non sapevo cosa stesse succedendo. Spazionapoli.it - McTominay e San Gennaro: il racconto che fa emozionare i tifosi del Napoli Leggi su Spazionapoli.it Ildisu Sanfadel: lo scozzese sta diventando sempre più napoletano!Scottha rivelato tanto di sé nel corso della sua lunga intervista per il format social della Lega Serie A “Made in Italy”. Lo scozzese non ha nascosto tutto il suo amore per la gente di, affermando anche di sognare di regalare a loro lo Scudetto.ha raccontato, nel corso dell’intervento, tutto il suo prima impatto con la città di, un luogo che lo ha sorpreso e affascinato davvero fin da subito.e San: retroscena imperdibileMolto interessante, in particolare, un passaggio dell’intervista in cui racconta i suoi primissimi giorni a, coincisi con la festività di San:“Quando sono arrivato per la prima volta era un giorno importante, non sapevo cosa stesse succedendo.

Potrebbe interessarti anche:

Il murale dedicato a San Gennaro torna a risplendere: Jorit effettua un intervento di ripristino

Con il sostegno del Comune di Napoli, lo street artist Jorit, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, ha effettuato un intervento per ripristinare la sua opera, che raffigura il patrono della ...

Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua

(Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2025 “Non è possibile integrare il fanatismo islamico, l'estremismo islamico: non ti piace il crocifisso? Torna a casa tua, Non ti piace Gesù bambino? Torna a casa ...

Salvini a Napoli: Non è possibile integrare fanatismo islamico. Se non ti piace San Gennaro torna a casa tua

(Agenzia Vista) Napoli, 21 marzo 2025 “Non è possibile integrare il fanatismo islamico, l'estremismo islamico: non ti piace il crocifisso? Torna a casa tua, Non ti piace Gesù bambino? Torna a casa ...

McTominay: "Voglio lo scudetto! Napoli mi ha sconvolto: città antica e tifosi incredibili, mai visto niente del genere in vita mia". «San Gennaro e la lazzara», la controversa Napoli del Seicento raccontata da Raffaele Messina. McTominay e San Gennaro: il racconto che fa emozionare i tifosi del Napoli. McTominay: "Sono arrivato a San Gennaro! Sconvolto da quello che è successo". McTominay si racconta: «Napoli è un sogno. Voglio regalare un titolo a questa gente». McTominay pazzo di Napoli: messaggio d’amore ai tifosi e promessa Scudetto. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: McTominay: "Sono arrivato a San Gennaro! Sconvolto da quello che è successo" - Scott McTominay ha parlato del suo approccio con la città di Napoli nel giorno del suo arrivo: 'E' stato meraviglioso, qui è tutto affascinante'.

Nota di 100x100napoli.it: McTominay e l’entusiamo di vivere questa avventura: “Napoli per me è la numero uno” - Scott McTominay protagonista della settima puntata di “Champions of Made in Italy”, una rubrica prodotta da Lega Serie A che per l’occasione si è intitolata “Vivere il Sogno Napoletano” Il suo viaggio ...

Segnala msn.com: McTominay: "Napoli mi ha sconvolto, voglio dare lo scudetto a questa gente. Gesto sorprendente" - Scott McTominay ha parlato ai canali ufficiali della Lega soffermandosi sul trasferimento dal Manchester United al Napoli.