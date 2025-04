Unlimitednews.it - Il 12% degli italiani soffre di emicrania, ma le terapie sono sempre più efficaci

ROMA (ITALPRESS) – La cefalea, nota comunemente come mal di testa, è uno dei disturbi più diffusi al mondo e colpisce milioni di persone in Italia. Circa il 50%abitanti del nostro Paesealmeno occasionalmente di mal di testa. Il 12% è vittima di, cioè di dolore pulsante, solitamente localizzato su un solo lato della testa. Infine, la cefalea si definisce cronica quando si manifesta per almeno 15 giorni al mese. In Italia colpisce circa il 2% della popolazione, con un impatto significativo sulla qualità. È importante non sottovalutare la cefalea, soprattutto se frequente o invalidante. Le cause posessere molteplici e combinate, ma lepiù precise ed. “Quasi tutti noi abbiamo provato un mal di testa, il problema che invece ci troviamo ad affrontare è quando le cefalee diventano una malattia.