Scuole bloccate dagli appalti ANQUAP chiede semplificazioni per viaggi di istruzione e servizi essenziali

Scuole, oltre 7.000 sul territorio nazionale, faticano a ottenere la qualificazione come stazioni appaltanti, trovandosi in grave difficoltà nella gestione di servizi essenziali come viaggi di istruzione, visite guidate e concessioni per distributori automatici. L'Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche (ANQUAP) ha affrontato il tema durante un incontro dedicato al Codice dei Contratti pubblici, evidenziando come le norme attuali, anche dopo il recente correttivo, siano poco adatte alle esigenze degli istituti scolastici.

