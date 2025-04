Grandate allarme incendio alla Artsana

Grandate, 15 aprile 2025 – allarme questo pomeriggio alla Artsana, nella sede di via Catelli a Grandate, dove è stato segnalato un incendio. I vigili del fuoco sono subito intervenuti alle 15.30 con quattro mezzi partiti dal comando provinciale di Como, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo da cui era partita la segnalazione. Ma le squadre hanno fatto rientro poco tempo dopo, in quanto di fatto si era trattato di un principio di incendio. A far scattare i timori del personale, è stato un surriscaldamento di un faretto all’interno all’interno della sala mensa, da cui si sono generate le fiamme che hanno intaccato la copertura in legno presente sul soffitto. Mentre i mezzi dei vigili del fuoco si dirigevano verso via Catelli, la squadra degli addetti alla sicurezza interna allo stabilimento era intervenuta con gli estintori, che hanno subito messo fine al rogo evitando che si espandesse. Ilgiorno.it - Grandate, allarme incendio alla Artsana Leggi su Ilgiorno.it , 15 aprile 2025 –questo pomeriggio, nella sede di via Catelli a, dove è stato segnalato un. I vigili del fuoco sono subito intervenuti alle 15.30 con quattro mezzi partiti dal comando provinciale di Como, che in pochi minuti hanno raggiunto il luogo da cui era partita la segnalazione. Ma le squadre hanno fatto rientro poco tempo dopo, in quanto di fatto si era trattato di un principio di. A far scattare i timori del personale, è stato un surriscaldamento di un faretto all’interno all’interno della sala mensa, da cui si sono generate le fiamme che hanno intaccato la copertura in legno presente sul soffitto. Mentre i mezzi dei vigili del fuoco si dirigevano verso via Catelli, la squadra degli addettisicurezza interna allo stabilimento era intervenuta con gli estintori, che hanno subito messo fine al rogo evitando che si espandesse.

Potrebbe interessarti anche:

Scoppia l'incendio in abitazione, l'allarme in tarda serata

La chiamata alla centrale operativa dei vigili del fuoco è arrivata intorno alle 22.45 di lunedì quando è divampato l'incendio in un'abitazione di via Vittorio Veneto, a Cismon del Grappa, casa che ...

Incendio Scafati, misure contro l’allarme diossina: aperta inchiesta per stabilire la cause

Tempo di lettura: 2 minutiPasquale Aliberti, il sindaco di Scafati ha deciso di estendere a tutta la popolazione residente nel territorio della città di Scafati, l’ordinanza che vieta di consumare ...

Incendio nella villa di un imprenditore a Civitanova: l’allarme lanciato dai proprietari

Civitanova Marche, 10 febbraio 2025 – Incendio nella villa di un imprenditore, il fumo invade il seminterrato. L'allarme è scattato questa notte, poco dopo le 23.30, in via Giacosa, zona Villa ...

Grandate, allarme incendio alla Artsana. Principio d'incendio all'Artsana. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da espansionetv.it: Incendio all’Artsana, in fiamme un faretto della sala mensa - Quattro mezzi dei vigili del fuoco a Grandate - l'intervento alle 15.30 - per la segnalazione di fiamme alla ditta ...

primacomo.it riferisce: Principio d'incendio all'Artsana - L'allarme è scattato oggi, martedì 15 aprile 2025, alle 15.30 in via Catelli. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, all'interno dell'azienda ci sarebbe stato un principio d'incendio partito da ...