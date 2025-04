Ilrestodelcarlino.it - Salviamo i bagnini

L'allarme arriva da tutta Italia, non solo dalla Romagna: non si trovanodi salvataggio. Un fenomeno che va avanti da anni e che ora, a poche settimane dall'avvio della stagione balneare, fa gridare all'emergenza. Dati precisi non ce ne sono, anche se alcune ricerche dicono che mancherebbe il 10% di personale per coprire tutte le postazioni sparse sulle coste italiane. Quello che è certo, come denunciato anche dagli addetti ai lavori romagnoli, non è più un'attività attraente, soprattutto per i giovani. E i motivi sono tanti. Intanto perché, rispetto al passato, viene chiesta (giustamente) una preparazione e una formazione maggiore, che richiedono tempo; i, poi, sono responsabili di quello che accade in mare con ricadute legali e questo scoraggia molti aspiranti; infine per questi lavoratori stagionali ci sono problemi burocratici per accedere alla disoccupazione.