La Spezia, ecco lo yacht Speedy Bear: il 44 metri veloce di Baglietto

La, 15 aprile 2025 –vara, un’imbarcazione custom planante di 44destinata a un armatore fortemente appassionato degliche hanno scritto la storia delle imbarcazioni veloci. Il progetto, infatti, porta la firma di Francesco Paszkowski Design, che ne ha curato anche gli interni in collaborazione con Margherita Casprini, e riprende le linee classiche della storica produzionein alluminio di, attualizzandola secondo i più moderni stilemi della gamma Fast proposta recentemente dal marchio del Gabbiano. In particolare, la poppa verticale evoca i modelli di successo come Monokini (vincitore del Compasso D’Oro) o di Pachamama, solo per citarne alcuni, rinnovandoli: qui infatti il portellone abbattibile offre la beach platform.