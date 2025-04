Sul concorso a dirigente scolastico Lettera

concorso per Dirigenti Scolastici, però mi sono fermato alla prova preselettiva dal momento che il punteggio che ho conseguito non ha raggiunto di poco la soglia minima per accedere alla prova scritta.L'articolo Sul concorso a dirigente scolastico. Lettera . Leggi su Orizzontescuola.it Inviata da Mario Bocola - Ho fatto esperienza nella mia carriera scolastica di partecipare all’ultimoper Dirigenti Scolastici, però mi sono fermato alla prova preselettiva dal momento che il punteggio che ho conseguito non ha raggiunto di poco la soglia minima per accedere alla prova scritta.L'articolo Sul

Potrebbe interessarti anche:

Concorso Dirigente scolastico, “titoli non superino un terzo della valutazione complessiva”. Ministero risponde: “procedura legittima”

Una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Manzi (responsabile scuola del PD) ha avanzato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la richiesta di agire in autotutela sulla ...

Concorso Dirigente scolastico, “titoli non superino un terzo della valutazione complessiva”. Ministero risponde: “Procedura legittima”

Una interrogazione parlamentare presentata dall'onorevole Manzi (responsabile scuola del PD) ha avanzato al Ministero dell'Istruzione e del Merito la richiesta di agire in autotutela sulla ...

Il profilo dell’operatore scolastico, le mansioni a supporto dell’inclusione e la sicurezza: cosa deve fare il Dirigente scolastico

Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro – comparto scuola per il biennio 2019-2021, introduce la figura dell’operatore scolastico, incaricato di fornire assistenza di base agli alunni con ...

Sul concorso a dirigente scolastico. Lettera. Concorso dirigenti scolastici, lettere estratte per la prova orale: elenco avvisi USR [AGGIORNATO]. Concorso dirigenti scolastici, ecco le lettere estratte per la prova orale [Elenco AGGIORNATO]. Al via l’estrazione delle prime lettere per la prova orale del Concorso per Dirigenti Scolastici. Avviso di procedura pubblica per l’estrazione della lettera alfabetica per la prova orale del concorso Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. n. 2788/2023. Lettera al Ministro Valditara. Ne parlano su altre fonti

Nota di tecnicadellascuola.it: Concorso dirigenti scolastici, caos ricorsi. Valditara: “Non saranno tollerate opacità. Segnalerò personalmente eventuali illeciti” - Come abbiamo scritto oggi, è caos sul concorso dirigenti scolastici, le cui prove orali si stanno svolgendo in questi giorni in tutta Italia. Oltre a quanto avvenuto in Campania, con addirittura la so ...

Si apprende da brindisisera.it: IC Commenda, Brindisi: oggi la premiazione del concorso letterario " La lettera, un gioiello prezioso da donare" - BRINDISI IC Commenda - Oggi, 14 aprile, alle ore 17.30, presso l’aula magna del plesso “Giulio Cesare” dell’Istituto Comprensivo “Commenda” di Brindisi, si tiene la cerimonia di premiazione della sest ...

Nota di orizzontescuola.it: Concorso Dirigenti scolastici: “Candidati del 2017 e 2023, no nella stessa graduatoria”. Ecco cosa ha risposto il Ministero - Nel corso della seduta della VII Commissione della Camera dei Deputati del 9 aprile 2025, l’on. Andrea Casu (PD-IDP) ha presentato l’interrogazione n. 5-01040, richiamando l’attenzione su una problema ...