Mostra Caravaggio a Roma orari estesi e aperture speciali per Pasqua 25 Aprile e 1 Maggio

Leggi su Funweek.it

Visto l’incredibile successo di pubblico che sta riscuotendo, la2025 ospitata nelle prestigiose sale di Palazzo Barberini, sede delle Gallerie Nazionali di Arte Antica a, prolunga i suoidi apertura per venire incontro alla grande richiesta.A partire da giovedì 172025, gli appassionati avranno più tempo per immergersi nel genio rivoluzionario di Michelangelo Merisi.La, che sta attirando visitatori da tutta Italia e dall’estero, resterà aperta fino alle ore 22.00 anche nelle giornate di giovedì e domenica, aggiungendosi ai già previstiserali del venerdì e del sabato. Ma le buone notizie non finiscono qui: per la gioia di chi ha impegni durante la settimana, l’esposizione sarà visitabile anche il lunedì pomeriggio, sia per i gruppi che per i singoli.