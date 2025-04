La PS6 portatile farà girare i giochi PS5 secondo un leaker

portatile, una console da gioco che promette di portare in mobilità le esperienze di PlayStation 5. A rivelarlo è il noto leaker KeplerL2, che ha condiviso dettagli tecnici e prospettive d’uso della futura macchina Sony, precisando però che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con cautela.Come riportato da Insider Gaming, secondo Kepler la console portatile sarebbe basata su un System-on-Chip a 3 nanometri, con un consumo massimo di circa 15 watt, un design pensato per garantire efficienza energetica e temperature contenute. La potenza grezza sarà inevitabilmente inferiore a quella di PS5, ma abbastanza per garantire compatibilità con i suoi giochi, seppur con compromessi: si parla infatti di risoluzioni inferiori, frame rate ridotti (possibilmente intorno ai 40 fps) e qualità grafica scalata, perfettamente gestibili su uno schermo da 1080p. Game-experience.it - La PS6 portatile farà girare i giochi PS5, secondo un leaker Leggi su Game-experience.it Una nuova ondata di indiscrezioni ha acceso i riflettori su un progetto decisamente ambizioso: la PS6, una console da gioco che promette di portare in mobilità le esperienze di PlayStation 5. A rivelarlo è il notoKeplerL2, che ha condiviso dettagli tecnici e prospettive d’uso della futura macchina Sony, precisando però che si tratta di informazioni non ufficiali, da prendere con cautela.Come riportato da Insider Gaming,Kepler la consolesarebbe basata su un System-on-Chip a 3 nanometri, con un consumo massimo di circa 15 watt, un design pensato per garantire efficienza energetica e temperature contenute. La potenza grezza sarà inevitabilmente inferiore a quella di PS5, ma abbastanza per garantire compatibilità con i suoi, seppur con compromessi: si parla infatti di risoluzioni inferiori, frame rate ridotti (possibilmente intorno ai 40 fps) e qualità grafica scalata, perfettamente gestibili su uno schermo da 1080p.

