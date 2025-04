Braciate scampagnate mare casa e tu che fai a Pasquetta

mare, scampagnate varie, Braciate pe riempiere ancora un pò lo stomaco, alle attività più insolite con un’unica parola d’ordine: staccare la spina.Del resto i colli, la campagna e il mare in primavera possono essere luoghi meravigliosi: non fa troppo caldo, la vegetazione è rigogliosa e l’atmosfera di pace invoglia al relax. E pur vero che spesso è un problema è riuscire ad arrivarci: le code per raggiungere le mete più gettonate di Pasquetta sono leggendarie, quasi come il panorama che si spera di ammirare. Anteprima24.it - Braciate, scampagnate, mare, casa: e tu che fai a Pasquetta? Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 3 minutiSe il celeberrimo detto dice “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, la domanda da un milione di dollari di queste ore è: “Che facciamo a Paquetta?”La tradizione vuole che il lunedì dopo Pasqua sia il giorno dedicato alle gite fuoriporta in compagnia: pic nic nei parchi, puntate alvarie,pe riempiere ancora un pò lo stomaco, alle attività più insolite con un’unica parola d’ordine: staccare la spina.Del resto i colli, la campagna e ilin primavera possono essere luoghi meravigliosi: non fa troppo caldo, la vegetazione è rigogliosa e l’atmosfera di pace invoglia al relax. E pur vero che spesso è un problema è riuscire ad arrivarci: le code per raggiungere le mete più gettonate disono leggendarie, quasi come il panorama che si spera di ammirare.

