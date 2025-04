Ucraina divisa in tre con zona demilitarizzata e regioni russe ecco il piano di base degli Usa Ma è davvero fattibile

Il programma illustrato dall'inviato speciale Keith Kellogg è già finito nel vortice delle critiche, sia russe sia ucraine. Nonostante il dietrofront, però, il piano resta la base negoziale ufficiale (e iniziale) di Washington

Ucraina divisa in tre, la proposta americana

Una proposta avanzata dall’ex generale americano Keith Kellogg, trasmessa al Cremlino, immagina un’Ucraina divisa in tre aree: l’est annesso alla Russia, l’ovest controllato da forze ...

Guerra in Ucraina, Europa divisa a Parigi

Dal vertice informale all’Eliseo convocato da Emmanuel Macron, che si è concluso con un sostanziale nulla di fatto, è uscita un’Europa divisa. All’incontro hanno preso parte i leader di sette Stati ...

L’Ucraina ha presentato le sue tre condizioni per la pace con la Russia: ecco quali sono

Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha illustrato le tre condizioni fondamentali poste da Kiev per eventuali negoziati con la Russia volti a porre fine alla guerra.Continua a leggere

