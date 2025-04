Rabbia e dolore nel giorno del addio a Gianluigi mamma Elvira porta la t shirt sul luogo del pestaggio

Rabbia e dolore, a Lucera, che oggi si è stretta per l'ultima volta attorno a Gianluigi Esposito, il netturbino 56enne deceduto il 28 marzo, a Bari, 8 mesi dopo la brutale aggressione avvenuta il 15 luglio scorso, nella città federiciana, durante il turno di lavoro.Il feretro dell'uomo è. Foggiatoday.it - Rabbia e dolore nel giorno dell'addio a Gianluigi: mamma Elvira porta la t-shirt sul luogo del pestaggio Leggi su Foggiatoday.it , a Lucera, che oggi si è stretta per l'ultima volta attorno aEsposito, il netturbino 56enne deceduto il 28 marzo, a Bari, 8 mesi dopo la brutale aggressione avvenuta il 15 luglio scorso, nella città federiciana, durante il turno di lavoro.Il feretro'uomo è.

