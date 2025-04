Inter-news.it - Miranda esalta: «Dumfries tra i due avversari più ostici in Serie A!»

Leggi su Inter-news.it

Juansi è pronunciato in merito alla forza di Denzel, esterno destro molto importante per l’Inter, indicandolo come uno deglipiù difficili da affrontare inA.LA SITUAZIONE – Denzelè attualmente fuori per infortunio, trovandosi costretto a saltare anche il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Così come all’andata, dunque, toccherà a Matteo Darmian fronteggiare i pericolosi esterni offensivi su cui i tedeschi possono fare affidamento in vista del ritorno contro l’Inter. La prestazione dell’andata è stata segnata dalla solita attenzione difensiva e dalla cura nell’impedire le progressioni palla al piede sulla propria fascia di competenza. L’auspicio è che Darmian possa garantire tale andamento anche nel secondo atto del confronto con i tedeschi.