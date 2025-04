Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini E sul imitazione della Gialappa s

Monica Setta non si ferma neanche d'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in seconda serata sia il sabato pomeriggio con record di share nell'intrattenimento Day Time, andrà infatti in onda anche a giugno e luglio, promosso in prime time sulla Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione anche agli uomini, con ospiti maschili illustri e di spicco. Gli invitati sono ancora top secret, ma da alcune indiscrezioni trapela che fra i primi a confessarsi nel salotto di Monica ci saranno due personaggi di primo piano quali Albano e il conterraneo Lino Banfi, in una serata tutta all'insegna dell'orgoglio pugliese. Monica Setta ha anche parlato all'Ansa della sua imitazione perpetrata da Giulia Vecchio nel programma GialappaShow della Gialappa's Band. Iltempo.it - Monica Setta torna in prima serata e apre le porte anche agli uomini. E sull'imitazione della Gialappa's... Leggi su Iltempo.it La giornalista e conduttrice Rainon si ferma ned'estate. Il suo Storie di donne al bivio, importante successo del palinsesto di Rai2 sia in secondasia il sabato pomeriggio con record di share nell'intrattenimento Day Time, andrà infatti in ondaa giugno e luglio, promosso in prime timea Seconda Rete Rai. La notizia è che la formula del programma aprirà per l'occasione, con ospiti maschili illustri e di spicco. Gli invitati sono ancora top secret, ma da alcune indiscrezioni trapela che fra i primi a confessarsi nel salotto dici saranno due personaggi di primo piano quali Albano e il conterraneo Lino Banfi, in unatutta all'insegna dell'orgoglio pugliese.haparlato all'Ansasuaperpetrata da Giulia Vecchio nel programmaShow's Band.

