Serie A femminile UFFICIALE il nuovo format 2025 26 Addio alle poule e c’è una nuova competizione

Serie A femminile, UFFICIALE il format 2025/26. I dettagli comunicati dalla FIGC: tutte le novitàNuova rivoluzione nella Serie A femminile. Di seguito il comunicato della FIGC con tutte le novità che riguarderanno anche la Juventus Women.COMUNICATO – «L’Assemblea ha approvato il format della Serie A femminile per la stagione 2025-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l’organico della Serie A che passerà da 10 a 12 squadre e quello della Serie B da 16 a 14, la Serie A femminile 2025-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.L’assemblea ha definito anche il format della Coppa Italia 2025-26. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse in Serie B, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club di Serie B e le ultime quattro squadre della graduatoria di Serie A (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre di Serie A. Juventusnews24.com - Serie A femminile, UFFICIALE il nuovo format 2025/26. Addio alle poule e c’è una nuova competizione Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24il/26. I dettagli comunicati dalla FIGC: tutte le novitàNuova rivoluzione nella. Di seguito il comunicato della FIGC con tutte le novità che riguarderanno anche la Juventus Women.COMUNICATO – «L’Assemblea ha approvato ildellaper la stagione-26. Vista la riforma dei campionati femminili, con l’organico dellaA che passerà da 10 a 12 squadre e quello dellaB da 16 a 14, la-26 si svolgerà con un girone unico e partite di andata e ritorno, per un totale di 22 giornate.L’assemblea ha definito anche ildella Coppa Italia-26. La competizione sarà aperta da un turno preliminare in gara secca che coinvolgerà le squadre neopromosse inB, seguito da un primo turno a cui parteciperanno i club diB e le ultime quattro squadre della graduatoria diA (di successiva pubblicazione) e da un secondo turno in cui entreranno in gioco le altre 8 squadre diA.

