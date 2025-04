Casier vandalizzati i cartelli sulla passerella dei Burci è caccia al responsabile

sulla passerella dei Burci, lungo la Restera, tra Treviso e Casier. Ignoti con bombolette di vernice spray hanno trasformato i segnali di divieto di passaggio in sella alla bicicletta in altrettanti smile con occhi e sorriso neri. Comparse anche scritte che recitano. Trevisotoday.it - Casier, vandalizzati i cartelli sulla passerella dei Burci: è caccia al responsabile Leggi su Trevisotoday.it Vandali in azione nel week enddei, lungo la Restera, tra Treviso e. Ignoti con bombolette di vernice spray hanno trasformato i segnali di divieto di passaggio in sella alla bicicletta in altrettanti smile con occhi e sorriso neri. Comparse anche scritte che recitano.

Si apprende da ilgazzettino.it: Passerella dei Burci, vandali imbrattano i cartelli di divieto: «Ora mettiamo fototrappole» - CASIER (TREVISO) - Vandali in azione nella ciclabile della Restera dell’Alzaia del Sile che collega Treviso a Casier. Nella notte fra sabato e domenica qualcuno è ...