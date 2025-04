Il Turco streaming e diretta tv dove vedere la seconda puntata

Turco streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Questa sera, martedì 15 aprile 2025, su Canale 5 alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata de Il Turco, la nuova serie con protagonista Can Yaman. In tutto sono previste due puntate, in onda il 27 e 28 marzo 2025, per un totale di tre episodi a serata. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming Il Turco? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento questa sera, martedì 15 aprile 2025, in prima visione assoluta su Canale 5 alle ore 21.30 con la prima puntata.

Il Turco streaming live

Se non siete a casa potete seguire gli episodi in diretta streaming o recuperarli on demand su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, da venerdì 21 marzo, sono disponibili i primi dieci minuti della serie.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in streaming Il Turco, ma quante puntate sono previste? La serie va in onda in prima serata e in prima visione esclusiva su Canale 5 l'8 e 15 aprile 2025.

