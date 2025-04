Formiche.net - Vi racconto l’anti-leader garbato a cavallo delle repubbliche. Gli auguri di Follini a Gianni Letta

In fondo, a pensarci bene, non si è spostato di tanto. Ha attraversato piazza Colonna e, dalla sede del Tempo, ha guadagnato l’ingresso di Palazzo Chigi. Non basterebbero gli aggettivi dell’intero dizionario politico per descrivere, che oggi compie novant’anni. L’uomo del dietro le quinte, adella storia. La prima e la seconda. Colui che cercò di correggere le stonature del berlusconismo maramaldeggiante e spavaldo della primissima ora. Quello della rivoluzione liberale, per intenderci. “La corte d’appello dei critici di Silvio Berlusconi, che ha scelto di caratterizzarsi come anti-. E dai modi squisiti: un patrimonio che non va disperso”. Le parole sono dell’ex prima punta della Dc, Marcoche su Formiche.net racconta il suo rapporto con l’ex sottosegretario aprendoci lo scrigno dei suoi ricordi e, in fondo, della memoria collettiva di un Paese.