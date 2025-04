Radio Italia Live – Il Concerto 2025 il cast dell’evento a Milano

2025 alle 20:40 Piazza Duomo a Milano si trasforma nel cuore pulsante della musica Italiana. Torna, infatti, Radio Italia Live – Il Concerto, l'evento gratuito più atteso dell'anno, che sfodera un cast da capogiro per un'edizione che promette scintille. Il palco ai piedi della Madonnina si accenderà per oltre tre ore di musica dal vivo insieme alla Radio Italia Live Orchestra. Prima di replicare il 27 giugno si replica al Foro Italico di Palermo. Diretti dal M° Bruno Santori con i suoi oltre 40 musicisti, saranno sul palco: Achille Lauro, Alfa, Brunori Sas, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. "Anche quest'anno siamo riusciti a realizzare un cast di altissimo Livello. In grado di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo", racconta Mario Volanti, Editore e Presidente di Radio Italia.

