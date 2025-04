Il Wired Next Fest Trentino torna a Rovereto per la terza edizione

Wired.it - Il Wired Next Fest Trentino torna a Rovereto per la terza edizione Leggi su Wired.it Dal 2 al 5 ottobre il nostro evento diffuso in città avrà come tema le energie, per ripensare il nostro rapporto con il pianeta e la società

Il WIRED Next Fest Trentino accende le energie del futuro a Rovereto dal 2 al 5 ottobre. Il Next Fest Trentino torna a Rovereto per la terza edizione. WIRED Next Fest Trentino, domani si presenta l’edizione 2025. PAT * “WIRED NEXT FEST 2025“: «TORNA IL FESTIVAL DELL'INNOVAZIONE A ROVERETO, DAL 2 AL 5 OTTOBRE. WIRED NEXT FEST 2024 TRENTINO 27-29 settembre. “Impossibile”, ecco il programma del Wired Next Fest Trentino 2024. Ne parlano su altre fonti

Si apprende da 9colonne.it: AL VIA WIRED NEXT FEST - Si apre ufficialmente oggi a Rovereto la seconda edizione del Wired Next Fest Trentino. Tanti gli ospiti e gli appuntamenti, moltissimi i temi trattati in una prima giornata che si preannuncia subito ...

msn.com riferisce: Trento Live Fest 2025: la prima edizione prende forma con nuovi grandi nomi - Il Trento Live Fest si prepara a debuttare nella sua prima edizione, un evento imperdibile per gli appassionati di musica che si svolgerà presso la Trentino Music Arena di Trento nei giorni 27 ...