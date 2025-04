Il destino di Giuntoli Out se manca la Champions

La Juventus affronta un bivio: la Champions League decide il futuro. Anche il destino di Giuntoli sul tavolo, il piazzameno finale degli uomini di Tudor Senza qualificazione, una rivoluzione scuoterà l'area sportiva, e persino Cristiano Giuntoli rischia il posto. Le voci si inseguono: Giorgio Chiellini emerge come nome caldo per un ruolo chiave in società. L'ex capitano, simbolo bianconero, porta esperienza e passione. Accanto a lui, si parla di Francesco Calvo e di Matteo Tognozzi, ex uomo mercato che scoprì talenti come Huijsen e Yildiz. La dirigenza valuta un rinnovamento profondo. I tifosi sognano un ritorno alle radici. Chiellini incarna la "juventinità" pura. Il destino di Giuntoli quindi è a un bivio? Chiellini alle porte in caso di partenza di Giuntoli? Giorgio Chiellini rappresenta il cuore bianconero, e il suo nome accende l'entusiasmo.

Si apprende da msn.com: Giuntoli out: ha sbagliato tutto, ha tramato contro Allegri, ha puntato su Thiago, ha acquistato male e svenduto talenti - Come lui e più di lui grandi sono le colpe del Direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, che non merita la Juve. Ha sbagliato tutto: ha tramato contro Allegri dal febbraio del 2024 ...