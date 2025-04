Jeff Bezos e le turiste spaziali Ma io ricordo anche Laika eroina che non tornò E Valentina Tereshkova prima cosmonauta

Dopo aver fluttuato e gioito per una manciata di minuti nello spazio, sono rientrate a terra ieri, 14 aprile 2025, le sei donne dell'equipaggio tutto al femminile del volo suborbitale NS-31 della compagnia Blue Origin di Jeff Bezos. La navetta New Shepard è atterrata come da programma nel deserto texano con i suoi tre paracaduti.

Canzoni, abbracci e un fiore per le sei donne nello spazio VIDEO. Blue Origin, completato con successo il primo volo spaziale tutto al femminile: a bordo anche Katy Perry e Lady Bezos. Jeff Bezos e Lauren Sanchez: l'abbraccio dopo il volo spaziale sul razzo Blue Origin. Blue Origin, missione compiuta: per 11 minuti Lady Bezos e 5 vip portano il glamour nello spazio. Atterrate le sei turiste spaziali del volo di Blue Origin, tra loro la popstar Katy Perry e la fidanzata di.... Jeff Bezos e Lauren Sanchez: l'abbraccio dopo il volo spaziale sul razzo Blue Orgin. Ne parlano su altre fonti

