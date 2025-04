Firenze incontro con ambasciatore Starace sulla pace in Ucraina

Firenze, 15 aprile 2025 – La guerra in Ucraina, la possibile fine delle ostilità, il ruolo della diplomazia: di questo si parlerà giovedì 17 aprile alle 18.00 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3-5) con l’ex ambasciatore italiano a Mosca Giorgio Starace, che presenterà il suo nuovo libro La pace difficile (pp. 180, euro 14). Interverranno la giornalista Debora Degl’Innocenti e l’editore Antonio Pagliai. Dopo gli incarichi negli Emirati Arabi e in Giappone, Starace è stato ambasciatore in Russia tra il 2021 e il 2024, in un periodo di grande tensione culminata con l’aggressione dell’Ucraina da parte delle truppe di Vladimir Putin. Nel suo diario, un racconto di intensi contatti diplomatici, sensazioni, vicende umane e personali, offre un’analisi lucida della situazione internazionale, sottolineando tra l’altro la debolezza dell’azione politico-diplomatica dell’Unione Europea, a lungo concentrata su soluzioni militari o sanzionatorie. Lanazione.it - Firenze, incontro con l'ambasciatore Starace sulla pace in Ucraina Leggi su Lanazione.it , 15 aprile 2025 – La guerra in, la possibile fine delle ostilità, il ruolo della diplomazia: di questo si parlerà giovedì 17 aprile alle 18.00 al Teatro Niccolini (via Ricasoli, 3-5) con l’exitaliano a Mosca Giorgio, che presenterà il suo nuovo libro Ladifficile (pp. 180, euro 14). Interverranno la giornalista Debora Degl’Innocenti e l’editore Antonio Pagliai. Dopo gli incarichi negli Emirati Arabi e in Giappone,è statoin Russia tra il 2021 e il 2024, in un periodo di grande tensione culminata con l’aggressione dell’da parte delle truppe di Vladimir Putin. Nel suo diario, un racconto di intensi contatti diplomatici, sensazioni, vicende umane e personali, offre un’analisi lucida della situazione internazionale, sottolineando tra l’altro la debolezza dell’azione politico-diplomatica dell’Unione Europea, a lungo concentrata su soluzioni militari o sanzionatorie.

Pace in Ucraina, al Niccolini l'incontro con l'ambasciatore Starace. "La pace difficile. Diari di un Ambasciatore a Mosca", Giorgio Starace al Niccolini di Firenze.

