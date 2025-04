Dilei.it - Matilde Brandi e Angela Melillo non si parlano più, a La volta buona il retroscena

A Ne vedremo delle belle ne succedono anche di parecchio brutte. Pare che dissapori nati nel corso dello show Rai che ha riunito alcune delle più note soubrette della televisione italiana abbiano portato alla rottura di un’amicizia storica, quella tra. A svelare idel dissapore è Rossella Erra a La.La confessione dia LaÈ stata per prima proprio la diretta interessata a confermare il litigio tra le due storiche amiche. Intervistata da Caterina Balivo, la showgirlha rivelato: “ha detto qualcosa che non avrebbe dovuto dire, sono dell’idea che un’amica vera non si comporta così”. Quello che è accaduto, dal punto di vista diè “una mancanza di rispetto”. La showgirl, però, non si sbottona ulteriormente, scaricando la patata bollente all’ormai ex amica: “È una cosa che ha tirato fuori lei e dato che l’ha tirata fuori lei, dovrebbe dirla lei”.