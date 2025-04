Vance Amo l’Europa e il popolo europeo Gli Usa non vogliono una Ue eternamente vassalla

l’Europa, amo il popolo europeo. Ho detto più volte che non possiamo separare la cultura americana da quella europea. Siamo in gran parte il frutto di filosofie, teologie. E l’immigrazione partita dall’Europa che ha lanciato gli Stati Uniti d’America”. Così il vicepresidente Usa JD Vance alla vigilia del suo viaggio a Roma dove incontrerà la premier Meloni e in Vaticano. Parole di grande apprezzamento per il Vecchio Continente. Toni ben diversi da quelli usati davanti alla platea della conferenza di Monaco quando “strapazzò” l’Europa per aver tradito i valori fondamentali e la sua identità. In quell’occasione definì il pensiero unico più “pericoloso di Mosca e Cina”.“Gli Usa non vogliono un’Europa vassalla sulla sicurezza”Il biglietto da visita di Vance per la missione in Italia è affidato a un un’intervista al sito britannico Unherd. Secoloditalia.it - Vance: “Amo l’Europa e il popolo europeo. Gli Usa non vogliono una Ue eternamente vassalla” Leggi su Secoloditalia.it “Amo, amo il. Ho detto più volte che non possiamo separare la cultura americana da quella europea. Siamo in gran parte il frutto di filosofie, teologie. E l’immigrazione partita dalche ha lanciato gli Stati Uniti d’America”. Così il vicepresidente Usa JDalla vigilia del suo viaggio a Roma dove incontrerà la premier Meloni e in Vaticano. Parole di grande apprezzamento per il Vecchio Continente. Toni ben diversi da quelli usati davanti alla platea della conferenza di Monaco quando “strapazzò”per aver tradito i valori fondamentali e la sua identità. In quell’occasione definì il pensiero unico più “pericoloso di Mosca e Cina”.“Gli Usa nonun’Europasulla sicurezza”Il biglietto da visita diper la missione in Italia è affidato a un un’intervista al sito britannico Unherd.

