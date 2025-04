Quotidiano.net - Seduta di crioterapia finisce in tragedia: una morta e una ferita per fuga di azoto a Parigi

Roma, 15 aprile 2025 –, dove una donna ha perso la vita e un’altra è stata ricoverata in ospedale a seguito di unadi. Le cause dell’incidente, avvenuto in una palestra della capitale francese, sono ancora da determinare con certezza, ma l’ipotesi più probabile per gli inquirenti è quella di unad’. L’incidente in una palestra aLa donna che ha perso la vita nell’incidente era una dipendente della palestra, mentre a essere ricoverata in prognosi riservata è una cliente di 34 anni. Gli inquirenti hanno individuato unad'nella cabina, ma "un'autopsia ed analisi tossicologiche sono state disposte per determinare con precisione la causa della morte", ha precisato la procura. Il dramma sarebbe avvenuto alle 18 in una palestra della catena On Air, situata nell’undicesimo arrondissement di