Era accusato di danneggiamento e tentato incendio della vettura di una collega prosciolto medico psichiatra

prosciolto il medico psichiatra Antonio Vitetta dall'accusa di danneggiamento e tentato incendio della vettura di una collega, la dottoressa Francesca Cordova. La sentenza è stata pronunciata il 14 aprile al Tribunale di Messina. Il pm Giorgia Spiri aveva sollecitato. Messinatoday.it - Era accusato di danneggiamento e tentato incendio della vettura di una collega, prosciolto medico psichiatra Leggi su Messinatoday.it Il gup Simona Finocchiaro hailAntonio Vitetta dall'accusa didi una, la dottoressa Francesca Cordova. La sentenza è stata pronunciata il 14 aprile al Tribunale di Messina. Il pm Giorgia Spiri aveva sollecitato.

