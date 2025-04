Al Centro d arte Raffaello gli studenti del secondo anno serale del liceo artistico di Termini Imerese

arte contemporanea e le tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un’esperienza che ha riscontrato grande interesse da parte degli studenti del liceo artistico di Termini Imerese, ospitati. Palermotoday.it - Al Centro d'arte Raffaello gli studenti del secondo anno serale del liceo artistico di Termini Imerese Leggi su Palermotoday.it Un pomeriggio in galleria, per approfondire le dinamiche del sistema dell’contemporanea e le tematiche legate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Un’esperienza che ha riscontrato grande interesse da pdeglideldi, ospitati.

