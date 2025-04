Iltempo.it - Ricusato il super genetista del caso Yara, confermato il generale Garofano: la novità su Garlasco

Nuovi sviluppi giudiziari sul delitto di. Il gip di Pavia Daniela Garlaschelli ha accolto la richiesta di ricusazione, formulata dalla Procura, di ricusare in vista dell'incidente probatorio il perito Emiliano Giardina per avere rilasciato un'intervista nella quale si espresse sull'utilizzabilità di alcune tracce genetiche. Al suo posto ha nominato l'esperta Denise Albani. "A prescindere dal contenuto specifico delle dichiarazioni e dal tempo trascorso, risulta che il perito abbia espresso pubblicamente valutazioni e considerazioni attinenti all'oggetto dell'incarico al di fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie" scrive la gip sottolineando le "indiscusse capacità professionali, la preparazione scientifica e la riconosciuta autorevolezza" di Giardina, "per cui questo giudice non dubita della assoluta correttezza dimostrata e della imparzialità del medesimo".