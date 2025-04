Dilei.it - Andrea Damante papà, Elisa Visari svela la data di nascita del figlio: “Lui è impazzito”

Cicogna in volo pered. La coppia formata dal deejay e l’attrice allargherà presto la famiglia: è in attesa di un maschietto. Dopo aver annunciato la gravidanza, l’influencer 23enne hato qualche retroscena e dettagli in più su questa dolce attesa, come la reazione dell’ex tronista di Uomini e Donne che finalmente, a 35 anni, realizza uno dei suoi sogni più grandi.Quando nasce ildiededaspettano un. E l’attrice di Latina, dopo il dolce annuncio sui social, ha voluto rispondere alle tante domande dei fan più curiosi,ndo quando nascerà il bebè. Sarà unaimpossibile da dimenticare per: “Ho il termine il 18 settembre, che è anche il giorno del mio compleanno”, ha rivelato.