United. Andre Onana si è rivelato uno dei peggiori portieri della storia del club, ma i Red Devils non potranno venderlo per una cifra inferiore ai 30 milioni di euro quest’estate. E non sembra ci sia qualche squadra disposta a sborsare questa cifra dopo le recenti prestazioni dell’ex Inter.Lo United ha tagliato lo stipendio a Onana, ma non potrà venderlo per meno di 30 milioniIl Daily Mail scrive:Andre Onana è rimasto scioccato dal taglio del suo stipendio al Manchester United e il club non può sbarazzarsi del portiere per meno di 26 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) quest’estate. Il 29enne, che sta vivendo una stagione terribile, ha visto il suo salario abbassato a causa della mancata qualificazione del club in Champions. Il portiere è costato allo United circa 51 milioni di euro nell’estate 2023 dall’Inter, un esborso considerevole. Ilnapolista.it - Onana, lo United gli ha tagliato lo stipendio ma non potrà venderlo per meno di 30 milioni (Daily Mail) Leggi su Ilnapolista.it Oltre il danno, anche la beffa per il Manchester. Andresi è rivelato uno dei peggiori portieri della storia del club, ma i Red Devils non potrannoper una cifra inferiore ai 30di euro quest’estate. E non sembra ci sia qualche squadra disposta a sborsare questa cifra dopo le recenti prestazioni dell’ex Inter.Lohalo, ma nonperdi 30Ilscrive:Andreè rimasto scioccato dal taglio del suoal Manchestere il club non può sbarazzarsi del portiere perdi 26di sterline (circa 30di euro) quest’estate. Il 29enne, che sta vivendo una stagione terribile, ha visto il suo salario abbassato a causa della mancata qualificazione del club in Champions. Il portiere è costato allocirca 51di euro nell’estate 2023 dall’Inter, un esborso considerevole.

