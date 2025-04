Prato guerra delle grucce coppia uccisa a Roma Gli inquirenti vendetta fra clan in tutt’Europa

guerra delle grucce" di Prato, ossia lo scontro nella criminalità organizzata cinese per il monopolio della logistica nel settore dell'abbigliamento, dietro l'esecuzione, a colpi di pistola, di Zhang Dayong 53 anni e della moglie Gong Xiaoqing, 38 anniL'articolo Prato, “guerra delle grucce”: coppia uccisa a Roma. Gli inquirenti: vendetta fra clan in tutt’Europa proviene da Firenze Post. .com - Prato, “guerra delle grucce”: coppia uccisa a Roma. Gli inquirenti: vendetta fra clan in tutt’Europa Leggi su .com Ci sarebbe la cosiddetta "" di, ossia lo scontro nella criminalità organizzata cinese per il monopolio della logistica nel settore dell'abbigliamento, dietro l'esecuzione, a colpi di pistola, di Zhang Dayong 53 anni e della moglie Gong Xiaoqing, 38 anniL'articolo, “”:. Glifrainproviene da Firenze Post.

