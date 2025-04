Ilfattoquotidiano.it - Il bello, il brutto e il cattivo del Design 2025: gli imperdibili e i perdibilissimi. Numeri in calo per l’arredamento italiano

La fila della fila nella fila: per avere accesso al test interattivo sull’Intelligenza Artificiale, per vivere il futuro del, invito allettante nel cuore di Piazza Gae Aulenti. Quando capisco che è solo un modo per estrapolare i miei dati, cioè di regalare una piccola parte di me e dei mie gusti alla AEG, brand tedesco leader di cucine, mi ritiro dalla fila della fila. Chiedo ugualmente catalogo dentro la shopper. No, se non rispondo alle domande, niente shopper. Non cedo al ricatto, me ne vado.Ovviamente non sono i soli alla trovata marketing /acchiappa/identità. Molti contenuti si sono banalizzati e la risposta ce la dà Pambianco Daily: non si ferma la discesa dei fatturati delle aziende italiane del, il 2024 si é chiuso con un giro d’affari complessivo di 51,6 miliardi di euro, in flessione del -3% rispetto ai 53,2 miliardi del fatturato del 2023.