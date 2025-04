Ghosting il silenzio che ferisce e segna una generazione di Anime Perse di Niko

Niko mette in scena l’assenza emotiva con “Anime Perse” – pubblicato da INDACO, Altafonte Italia e Needa Records. Un singolo che affronta con profondità e delicatezza un tema molto attuale: il Ghosting, ovvero la sparizione improvvisa da una relazione senza spiegazioni.Niko torna con “Anime Perse”: un singolo che riflette sul Ghosting attraverso immagini, musica e silenzi“Anime Perse” racconta una realtà diffusa ma poco raccontata: l’esperienza generazionale del Ghosting, un fenomeno che coinvolge rapporti affettivi, amicizie e legami interpersonali spezzati senza preavviso. Non ci sono litigi, né rotture drammatiche. Solo un telefono che smette di squillare, un messaggio letto e mai risposto, una presenza che si dissolve lasciando vuoti profondi. Spettacolo.periodicodaily.com - Ghosting: il silenzio che ferisce e segna una generazione di “Anime Perse” di Niko Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com Tra atmosfere minimaliste e suggestioni surreali,mette in scena l’assenza emotiva con “” – pubblicato da INDACO, Altafonte Italia e Needa Records. Un singolo che affronta con profondità e delicatezza un tema molto attuale: il, ovvero la sparizione improvvisa da una relazione senza spiegazioni.torna con “”: un singolo che riflette sulattraverso immagini, musica e silenzi“” racconta una realtà diffusa ma poco raccontata: l’esperienza generazionale del, un fenomeno che coinvolge rapporti affettivi, amicizie e legami interpersonali spezzati senza preavviso. Non ci sono litigi, né rotture drammatiche. Solo un telefono che smette di squillare, un messaggio letto e mai risposto, una presenza che si dissolve lasciando vuoti profondi.

News Music & Media Press - Intervista a Samuele Esaltato, un Bluesman tra anima e letteratura. News Music & Media Press - Pianoforte e Cuore: Emiliano Curioni reinterpreta. News Music & Media Press -. News Music & Media Press - Nikita, la vincitrice del GF VIP 2022, torna il 14 Giugno con "UNIKA".

