Vittoria per Stasi silurato Giardina chi è e cosa c è dietro

Giardina, inizialmente indicato come esperto incaricato della superperizia nell'ambito delle nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio, indagato insieme ad altri. Insomma, Giardina "fatto fuori". E si scopre che alla base della decisione del gip c'è il fatto che Giardina in passato si sia prestato a un'intervista a Le Iene, il celebre programma di Italia 1, durante la quale aveva detto la sua proprio sul caso di Chiara Poggi, vicenda per la quale Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

