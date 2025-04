Fuochi d’artificio tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv

Fuochi d’artificio: trama, cast, quante puntate e streamingDa martedì 15 aprile 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Fuochi d’artificio, serie tv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle. Tpi.it - Fuochi d’artificio: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv Leggi su Tpi.it : trama, cast, quante puntate e streamingDa martedì 15 aprile 2025 alle ore 21,30 su Rai 1 va in ondatv – tratta dall’omonimo romanzo di Andrea Bouchard – diretta da Susanna Nicchiarelli. La fiction viene trasmessa dalla Rai nell’ambito delle iniziative per l’80esimo anniversario della Liberazione. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Trama1944, Alpi piemontesi. Marta, Davide, Sara e Marco sono quattro amici tra i 12 e 13 anni che sognano la fine della guerra e il momento in cui potranno riabbracciare i genitori e i fratelli maggiori. Stanchi di essere trattati come bambini, quando per caso scoprono che la loro età consente di evitare sospetti e perquisizioni, decidono di aiutare in segreto i partigiani. I quattro giovani amici assumono così l’identità del fantomatico “Sandokan”, il ribelle che mette in difficoltà i nazisti e i fascisti della valle.

Potrebbe interessarti anche:

Lucio Corsi: «Non mi serve una corazza per affrontare il dopo Sanremo, punto tutto sulla musica. L'Eurovision? Non ci saranno fuochi d'artificio»

Il cantautore toscano presenta il quarto album, Volevo essere un duro. Nove brani in cui racconta storie e personaggi senza filtri: «Sono molto felice di essere cresciuto in campagna perché ho ...

Trovato con droga e fuochi d’artificio. Arrestato un 42enne

VAILATE (Cremona)Guai grossi per un 42enne sorpreso con in auto 1.100 grammi di hashish e con a casa altra droga e 122 fuochi d’artificio. I carabinieri mercoledì pomeriggio hanno fermato un’auto ...

Libri, “Fuochi d’artificio”: un legame indissolubile nella tempesta della guerra partigiana

È già disponibile in tutte le librerie, l’uscita lo scorso 1 aprile, ‘Fuochi d’artificio’ (Salani editore, pagine 320, prezzo 15,90 euro) il nuovo romanzo di Andrea Bouchard che presto diventerà una ...

Fuochi d'artificio: di cosa parla la nuova serie tv italiana Rai. I fuochi d'artificio del Capodanno di Pisa 2025 e il concerto con artisti d'eccezione. Fuochi, feste in piazza, teatro: gli eventi da non perdere stasera a Venezia e provincia. Capodanno a Trieste: dallo show in piazza Unità ai divieti, tutto quello che c’è da sapere. Capodanno a Roma: il 31 dicembre in città, dagli eventi ai trasporti tutto quello che c'è da sapere. Capodanno a Milano: feriti dai botti, aggressioni, incendi e muro di fuoco in strada. Ne parlano su altre fonti