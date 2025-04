Fidas Bergamo Attilio Castelli nuovo presidente Servono nuovi giovani donatori

nuovo Consiglio Direttivo di Fidas Bergamo, nella prima riunione di lunedì 14 aprile sono state elette le cariche associative e conferiti incarichi a consiglieri e volontari dell’associazione. presidente, per il prossimo triennio, è stato eletto Attilio Castelli che prende il testimone dal presidente uscente Flaminia Rota. È stato eletto il tesoriere dell’associazione Michele Lojola e nominato segretario del consiglio Romana Belotti.I membri del consiglio sono: Gabriele Pasinelli, Giovanna Pasinelli, Graziano Rocchetti, Cinzia Mangili, Stefania Di Biase, Paolo Donadoni, Giovanni Enrico Sizzi, Giancarlo Leidi. Conferiti incarichi ai volontari: Greta Gilardi e Antonella Cortinovis per il progetto ‘A Scuola di Dono’, un progetto che ha visto e vedrà Fidas Bergamo all’interno delle scuole; Michael Restati per la parte social insieme al volontario Stefania Di Biase; Mario Nozza Bielli per la parte assicurativa Luca Ermanno Tironi per la parte dell’Agenzia delle Entrate. Bergamonews.it - Fidas Bergamo, Attilio Castelli nuovo presidente: “Servono nuovi giovani donatori” Leggi su Bergamonews.it Dopo l’assemblea elettiva del 5 aprile a Madone, con l’elezione delConsiglio Direttivo di, nella prima riunione di lunedì 14 aprile sono state elette le cariche associative e conferiti incarichi a consiglieri e volontari dell’associazione., per il prossimo triennio, è stato elettoche prende il testimone daluscente Flaminia Rota. È stato eletto il tesoriere dell’associazione Michele Lojola e nominato segretario del consiglio Romana Belotti.I membri del consiglio sono: Gabriele Pasinelli, Giovanna Pasinelli, Graziano Rocchetti, Cinzia Mangili, Stefania Di Biase, Paolo Donadoni, Giovanni Enrico Sizzi, Giancarlo Leidi. Conferiti incarichi ai volontari: Greta Gilardi e Antonella Cortinovis per il progetto ‘A Scuola di Dono’, un progetto che ha visto e vedràall’interno delle scuole; Michael Restati per la parte social insieme al volontario Stefania Di Biase; Mario Nozza Bielli per la parte assicurativa Luca Ermanno Tironi per la parte dell’Agenzia delle Entrate.

