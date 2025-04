Inter Mkhitaryan pensa al ritiro Mi restano uno o due anni forse smetterò alla fine di questa stagione

Inter, non rinuncia praticamente mai a Henrikh Mkhitaryan. Nonostante l’armeno abbia 36 anni, la sua presenza in campo per i nerazzurri è molto spesso determinante. Tuttavia, il passare degli anni si sta facendo sentire, come affermato dallo stesso centrocampista a Sky Sport alla viglia della delicatissima gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco: “Sono felice di aver raggiunto questo livello perché magari non mi succederà più in carriera. Mi sono rimasti uno o due anni in campo, magari smetterò alla fine di questa stagione, ma sono felicissimo di giocare in questo club. questa è una delle stagioni più difficili che ho mai affrontato“, ha confessato il centrocampista armeno. “A metà aprile stiamo ancora giocando su tre fronti, ma è piacevole giocare ogni tre-quattro giorni per tutti gli obiettivi”. Ilfattoquotidiano.it - Inter, Mkhitaryan pensa al ritiro: “Mi restano uno o due anni, forse smetterò alla fine di questa stagione” Leggi su Ilfattoquotidiano.it L’insostituibile. Simone Inzaghi, l’allenatore dell’, non rinuncia praticamente mai a Henrikh. Nonostante l’armeno abbia 36, la sua presenza in campo per i nerazzurri è molto spesso determinante. Tuttavia, il passare deglisi sta facendo sentire, come affermato dallo stesso centrocampista a Sky Sportviglia della delicatissima gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco: “Sono felice di aver raggiunto questo livello perché magari non mi succederà più in carriera. Mi sono rimasti uno o duein campo, magaridi, ma sono felicissimo di giocare in questo club.è una delle stagioni più difficili che ho mai affrontato“, ha confessato il centrocampista armeno. “A metà aprile stiamo ancora giocando su tre fronti, ma è piacevole giocare ogni tre-quattro giorni per tutti gli obiettivi”.

