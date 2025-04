FOMO e Generazione Z

FOMO, perché colpisce la Generazione Z e come può portare a comportamenti deviantiLa Generazione Z (nati tra il 1997 e il 2012) vive immersa nella connessione costante. Ogni giorno, tra notifiche, post, storie e video, i ragazzi si confrontano con una realtà digitale che non si ferma mai.In questo mondo iperconnesso, essere tagliati fuori da ciò che accade online può diventare una vera angoscia. È da qui che nasce il FOMO, acronimo di Fear Of Missing Out, cioè la paura di perdersi qualcosa.Non si tratta solo di una sensazione fastidiosa, ma di una vera pressione sociale che può influenzare le emozioni, le decisioni e persino il comportamento deviante di molti giovani.La criminologia, in questo senso, offre strumenti utili per comprendere perché alcuni ragazzi, sotto l'effetto del FOMO, arrivino a compiere scelte pericolose.

